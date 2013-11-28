Проект бюджета-2014 формируется с учетом сохранения действующих налоговых ставок

Проект государственного бюджета на 2014 год формируется с учетом сохранения действующих ставок налога на прибыль (19%) и налога на добавленную стоимость (20%), а также вероятного увеличения ставок акцизов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания Общественного совета при Министерстве доходов и сборов Украины заявил министр Александр Клименко.

«Сегодня проект бюджета отрабатывается. Вы очень скоро его увидите. Все предложения в налоговой и таможенной сфере мы уже предоставили. Что касается ставок – мы считаем, что нужно отложить снижение ставок. Это отвечает экономическим реалиям», - сказал Клименко.

Он также отметил, что в ходе подготовки предложений по формированию бюджета 2014 года Миндоходов сделало акцент на эффективном администрировании налогов на потребление, налогов с доходов физлиц и эффективную борьбу с теневым сектором экономики. При этом, отвечая на уточняющий вопрос о том, можно ли ожидать повышения акцизных ставок, Клименко сказал: «Акцизные ставки – да, будут (повышены - УНИАН)», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, однако председатель Верховной Рады Владимир Рыбак возвратил его Кабинету министров на доработку. Первоначальный проект закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» предусматривал рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП.

Ранее первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что проект государственного бюджета на 2014 год Кабмин подаст в парламент не раньше 29 ноября.

В начале ноября министр финансов Украины Юрий Колобов сообщал, что проект бюджета на 2014 год формируется с учетом выполнения требования Международного валютного фонда и сохранения действующих ставок налога на добавленную стоимость на уровне 20% и налога на прибыль на уровне 19%.