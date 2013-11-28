Госпотребинспекция может наложить на «Эльдорадо» новый штраф

Государственная инспекция по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) Украины продолжает проверку украинской сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо», по результатам которой на торговую сеть может быть наложен новый штраф.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Госпотребинспекции Сергей Орехов.

Ранее Госпотребинспекция приняла решение оштрафовать «Эльдорадо» на 103,66 млн грн за невыполнение предписания о запрете продажи товаров определенных марок.

«На сегодняшний день еще идет проверка «Эльдорадо». Частично выписано 103 млн грн штрафных санкций», – сказал Орехов, отметив, что по результатам этих проверок могут быть выписаны новые штрафы.

При этом он отметил, что расценивает заявления руководства «Эльдорадо» об оспаривании штрафов в суде и обращении в прокуратуру с жалобой на действия сотрудников инспекции, как попытку «напугать Госпотребинспекцию, чтобы дальнейшие проверки прекратились».

Орехов также сообщил, что Госпотребинспекция завершила проверку украинской сети бытовой техники и электроники «Фокстрот. Техника для дома», по результатам которой будет принято постановление о применении к сети штрафных санкций. По его словам, штраф будет наложен в течение пяти дней.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября глава Госпотребинспекции Сергей Орехов заявил, что ведомство оштрафовало торговую сеть «Эльдорадо» на более чем 100 млн грн за невыполнение предписания о запрете продажи товаров определенных марок.

Он сообщил, что в начале осени инспекция провела внеплановую проверку сети на основании заявления одного из потребителей, который заявил, что в его доме произошел пожар, причиной которого стало возгорание холодильника марки Samsung. В ходе проверки инспекция выявила несоответствие товара техрегламентам безопасности электрического оборудования, в результате чего было принято решение об изъятии из реализации холодильников Samsung, но этого сделано не было.

Орехов также заявил, что ранее Госпотребинспекция зафиксировала продажу в сети более 200 наименований продукции, которые не соответствуют установленным украинским законодательством требованиям.

Тогда же глава Госпотребинспекции сообщил, что кроме «Эльдорадо», за невыполнение предписания о запрете продажи товаров определенных марок был оштрафован «Комфи-Трейд», однако всего на 85 тыс. грн за нарушения, которые были допущены магазинами сети при торговле электрочайниками Kenwood и Phillips, тепловентиляторами Delonghi и холодильниками-морозильниками Indesit.

Позже компания «Эльдорадо» оспорила в суде решение Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) о наложении на торговую сеть штрафных санкций на сумму в 103,66 млн грн и обратилась в прокуратуру с жалобой на действия инспекции.

Гендиректор Эльдорадо Сергей Цыбульский уточнил, что формальным поводом для наложения штрафа на «Эльдорадо» стало якобы препятствование компанией проведению проверки сотрудниками инспекции и отказ от предоставления документов для проверки.

Он также сообщил, что никаких предписаний Госпотребинспекции о запрете на торговлю товарами определенных марок, о которых заявлял глава ведомства Сергей Орехов, в компанию не поступало.

В свою очередь, представители компаний-производителей бытовой техники и электроники заявили, что озвученные претензии Госпотребинспекции к качеству товаров, представленных в сети «Эльдорадо», ничем не обоснованы.