Миндоходов прорабатывает вопрос взаимного признания сертификатов УЭО Украины и ЕС

Министерство доходов и сборов Украины намерено в 2014 году полностью внедрить в нашей стране систему предоставления экспортерам статуса уполномоченного экономического оператора (УЭО), предоставляющего право на существенное упрощение налоговых и таможенных процедур, а также проработать вопрос взаимного признания сертификатов УЭО в Украине и странах Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Александр Клименко по итогам заседания Общественного совета при Миндоходов.

«У нас есть много наработок, которые уже сделаны. Один из ярких примеров – институт уполномоченного экономического оператора, который будет наиболее интерес для экспортеров, работающих на европейском рынке. Этот сервис позволяет производителям пользоваться упрощенными процедурами, экономить время на таможне, что дает дополнительные конкурентные преимущества, - сказал Клименко. - Мы находимся в стадии переговоров, потому что мы считаем, что мы должны двигаться тут навстречу друг другу. Если мы признаем сертификаты уполномоченных операторов стран ЕС, то и наши сертификаты должны признавать в ЕС».

При этом Клименко отметил, что вопрос признания статуса экспортеров не зависит от решений саммита в Вильнюсе. «Украина не меняет курс, но на этом пути мы не должны допустить потерь наших предпринимателей. Мы должны активно реагировать на вызовы и создавать новые стимулы, а не препоны к развитию экономики. Интересы налогоплательщиков - это приоритет правительства», - сказал Клименко.

По его мнению, было бы несправедливо, если Украина в одностороннем порядке признает европейские сертификаты УЭО, а украинские сертификаты останутся непризнанными.

«В этом смысле любое решение вильнюсского саммита никак не помешает нам работать в этом направлении. Наши сертификаты не отличаются, но есть вопрос признания – это технический вопрос. И это вопрос договоренности сторон», - отметил Клименко.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Министерство доходов и сборов Украины разработало правила получения предприятиями статуса уполномоченного экономического оператора, позволяющего использовать режим специальных упрощений, предусмотренных Таможенным кодексом Украины.

Предприятия со статусом уполномоченного экономического оператора получат возможность автоматически предоставлять таможням заявленную таможенную стоимость при минимуме документов, а также размещать без участия таможни товары на складах, выгружать товары и снимать пломбы.

Получить статус уполномоченного экономического оператора может предприятие, которое на протяжении не менее трех лет осуществляло внешнеэкономическую деятельность, отвечая требованиям отчетности, платежеспособности и стандартам безопасности.