Торговую сеть «Эпицентр» оштрафовали на 52 млн грн

По результатам ранее проведенной проверки украинской сети строительных гипермаркетов «Эпицентр», Государственная инспекция по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) оштрафовала сеть на 52 млн грн за торговлю контрафактной продукцией.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Госпотребинспекции Сергей Орехов.

«Самой первой мы проверяли «Эпицентр» – 52 млн грн штрафов», - сказал Орехов.

По его словам, сеть оспорила данное решение в суде, и сейчас дело в процессе рассмотрения.

Как сообщал УНИАН, в начале октября глава Госпотребинспекции Сергей Орехов заявил, что ведомство передало в Генеральную прокуратуру Украины материалы о нарушениях, выявленных в торговых сетях «Эпицентр» и «Эльдорадо» при продаже бытовой техники, а именно – торговле контрафактной продукцией.

Сегодня, 28 ноября, Орехов заявил, что проведенные Госпотребинспекцией проверки украинских ритейлеров подтвердили наличие на полках контрафактных товаров. По его словам, в сетях «Эпицентр», «Эльдорадо», «Фокстрот» контрафакт известных марок «продавался постоянно и продается по сегодняшний день».