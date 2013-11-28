Миндоходов напоминает о нормах ввоза алкоголя и табака на территорию Украины

Главное управление Министерства доходов и сборов Украины в Киеве напомнило гражданам о том, что при въезде на территорию Украины один человек имеет право везти в ручной клади или багаже не более 250 г табака и 1 л крепких спиртных напитков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ Миндоходов в Киеве, такой объем ввоза подакцизных товаров не требует обязательного письменного декларирования.

При этом в Миндоходов пояснили, что в пересчете на готовую продукцию 250 г табака или табачных изделий подразумевает беспрепятственный ввоз 200 сигарет или 50 сигар. «В свою очередь объем разрешенной к ввозу алкогольной продукции ограничивается 5 литрами пива, 2 литрами вина или 1 литром крепкого алкоголя с содержанием спирта более 22%», - говорится в разъяснении.

Кроме того, ввоз подакцизных товаров разрешен только лицам старше 18 лет.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Министерство доходов и сборов Украины предложило расширить перечень документов, разрешающих покупки в магазинах беспошлинной торговли (duty-free), и обязать магазины реализовывать товары физическим лицам, выезжающим за границу, только по предъявлению удостоверений личности и посадочных талонов (посадочных документов, в случае, если пассажир путешествует железнодорожным транспортом).

Объем платежей по акцизному налогу на алкогольные напитки и табачные изделия с начала 2013 года вырос на 1,6 млрд грн (на 10%) - до 17 млрд грн.