S&P понизило рейтинг Нидерландов до "АА+" с наивысшего "ААА", прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство Standard& Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Нидерландов до "АА+" с наивысшего "ААА", прогноз стабильный.

"Понижение отражает наше мнение, что перспективы роста Нидерландов в настоящий момент хуже, чем мы ожидали ранее", - отмечает S&P.

Аналитики агентства ожидают, что экономика Нидерландов после снижения на 1,2% в 2013 году вырастет на 0,5% в 2014 году, а к 2016 году - до 1,5%. При этом агентство полагает, что тенденция роста ВВП на душу населения ниже, чем у стран с аналогично высоким уровнем экономического развития, передает ПРАЙМ.

"Мы не ожидаем, что объем производства до 2017 года превысит уровни 2008 года, и полагаем, что высокий вклад уровня экспорта в показатели роста недостаточен, чтобы компенсировать слабость внутренней экономики", - говорится в релизе.

Стабильный прогноз по рейтингу основывается на том, что риски, связанные с низким уровнем роста, уравновешиваются высоким уровнем экспорта и кредитной позицией страны.

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