S&P повысило рейтинг Кипра до "B-"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный рейтинг Кипра до "B-"с "CCC+", прогноз по рейтингу стабильный, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на агентство.

Краткосрочный рейтинг страны был повышен до "B"с "C".

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный суверенный рейтинг Кипра в иностранной и национальной валютах до "ССС+"с "выборочного дефолта" (SD), прогноз по рейтингам стабильный.