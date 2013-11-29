S&P повысило рейтинг Кипра до "B-"
08:59, 29 ноября 2013Финансы
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный рейтинг Кипра до "B-"с "CCC+", прогноз по рейтингу стабильный, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на агентство.
Краткосрочный рейтинг страны был повышен до "B"с "C".
Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный суверенный рейтинг Кипра в иностранной и национальной валютах до "ССС+"с "выборочного дефолта" (SD), прогноз по рейтингам стабильный.
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