В Японии инфляция выросла до максимума за 5 лет

Базовая инфляция в Японии в октябре выросла на 0,9% - максимума за последние 5 лет, сообщают Вести.ru.

Очищенная инфляция в Японии включает в себя цены на энергоносители, но не отражает изменения цен на продукты питания.

Вышедшие данные совпали с прогнозами аналитиков и очередной раз подтверждают, что Япония движется в правильном направлении к своей цели преодоления дефляции.

Впрочем, до полного успеха пока далеко, считают эксперты. Действительно, есть рост потребительских цен, но этот рост пока совсем невелик.

Неуверенность в достижении целевого показателя инфляции в 2% выражают и высшие должностные лица монетарной власти.

Так, глава Банка Японии Харухико Курода на днях сказал, что "достижение годовой инфляции в 2% — это весьма амбициозная цель".

Сегодня также были опубликованы данные по расходам домохозяйств. Они выросли в октябре на 0,9% по сравнению с прошлым годом, совпав с прогнозом аналитиков.