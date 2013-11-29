S&P улучшило прогноз по рейтингу Испании "ВВВ-" до стабильного

Международное рейтинговое агентство Standard& Poor's улучшило прогноз по рейтингу "ВВВ-" Испании до стабильного с негативного.

"Сегодняшнее рейтинговое действие отражает наше мнение относительно того, что внешние позиции Испании улучшаются и экономический рост постепенно возобновляется", - отмечает S&P.

Стабильный прогноз агентство связывает со стабилизацией кредитных показателей, которая происходит благодаря проведению бюджетных и структурных реформ, а также поддерживающей политике еврозоны, передает ПРАЙМ.

В то же время рейтинги Испании сдерживаются высоким уровнем внешнего долга государственного и частного сектора страны, а также низкими перспективами экономического роста в течение 2013-2016 годов.

"Мы ожидаем, что ВВП Испании снизится примерно на 1,2% в 2013 году, однако затем постепенно восстановиться . Мы прогнозируем рост ВВП в 2014 году на 0,8%, а в 2015 году - на 1,2%, в основном за счет высокого уровня экспорта", - полагают аналитики.

Как сообщал УНИАН, государственный долг Испании в августе текущего года вырос на 10,2 млрд евро. Он достиг рекордной отметки в 93,3% ВВП страны, который оценивается в примерно 1,023 трлн евро,

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