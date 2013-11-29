Долг россиян перед банками к концу 2013 года составит 300 млрд долларов

Сумма долга россиян перед банками к концу 2013 года составит 10 трлн руб. (300 млрд долларов), передает «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал «Москва 24».

Такой прогноз озвучил директор департамента банковского регулирования Центробанка Василий Поздышев. Он также уточнил, что процент просрочки граждан по платежам стабильно растет. При этом, по статистическим данным, россияне продолжают брать кредиты и займы у банков и делают это все чаще.

Ранее также сообщалось, что в России снизилась доля просроченной задолженности по автокредитам до 4,24%. В абсолютном выражении объем автокредитов, просроченных более чем на 120 дней, на 1 октября этого года составил 55 млрд руб. (менее 2 млрд долларов).

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