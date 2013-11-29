В Италии безработица среди молодежи достигла рекорда

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы в Италии был стабильно высоким в октябре – 12,5%, в то время как уровень безработицы среди молодежи вырос до нового рекордно высокого уровня в 41,2%, свидетельствуют данные бюро ISTAT, передают Вести.ru.

Данные совпадают с ожиданиями экономистов, опрошенных агентством Reuters, которые ожидали показателя в 12,5%.

Уровень занятости вырос незначительно до 55,5% с 55,4% в предыдущем месяце.

В целом в стране наблюдается тенденция роста с начала 2011 г., когда Италия вошла в самую затяжную рецессию в послевоенной истории.

Общий уровень безработицы, в том числе среди молодежи (учитываются ищущие работу лица от 15 до 24 лет), достиг максимального уровня с 1977 г., когда ISTAT начало вести исследования.

Большинство аналитиков уверены, что Италия постепенно идет к восстановлению, однако конфликт между социалистами и правыми в коалиционном правительстве Энрико Летты замедлил процесс реформирования экономики и ускорения темпов роста.