На закрытии межбанка гривня повысилась к доллару

В пятницу, 29 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 8,2260/8,2320 грн/долл. по сравнению с 8,2325/8,2365 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,1950/11,2090 грн/евро с 11,2025/11,2135 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2480/0,2485 грн/рубль по сравнению с 0,2481/0,2486 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,1350 (+0.1130).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3595/1,3620.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 ноября, к закрытию торгов на межбанке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2325/8,2395 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,1910/11,2045 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2492/0,2497 грн/рубль.