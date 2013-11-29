Банковский сектор Украины сейчас более устойчив, чем в 2008 году - Fitch

Банковский сектор Украины на сегодняшний день более устойчив к каким-либо негативным макроэкономическим изменениям, чем в 2008 году, говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch.

Такое мнение эксперты агентства обосновывают рекапитализацией сектора за последние пять лет, более зрелыми кредитными портфелями банков и более низким внешним долгом. Кроме того, эксперты отмечают снижение доли валютного кредитования (36% в конце 3 кв. 2013 г. по сравнению с 60% в конце 2008 г.), и уменьшение прямых валютных рисков банков за счет сокращения открытых коротких валютных позиций в 2013 году.

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Согласно отчету, рост и прибыльность в украинском банковском секторе остаются слабыми, и такая ситуация сохранится в 2014 году.

Fitch также отмечает существенные риски из-за слабых внешних финансов Украины и возможность снижения обменного курса и усиления макроэкономической нестабильности. По мнению агентства, умеренное снижение курса украинской гривни, в пределах 10%-15%, скорее всего, окажет ограниченное воздействие на показатели банков. В то же время серьезное падение курса приведет к ухудшению качества активов и капитализации банков, и повысит риски нестабильности депозитов.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Fitch Ratings вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило долгосрочные кредитные рейтинги 9 украинских банков до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом по всем рейтингам. Fitch Ratings снизил долгосрочные кредитные рейтинги эмитентов в иностранной валюте для «Государственного экспортно-импортного банка» («Укрэксимбанка»), Государственного «Ощадбанка», «Приватбанка», «Укрсиббанка», «Укрсоцбанка», «VTB Банка», «ProCredit Банка», банка «Pravex», банка «Credit Agricole» до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозам по долгосрочным рейтингам. Одновременно Fitch пересмотрел прогноз по рейтингам «Альфа-банка» и банка «Пивденный» до негативного со стабильного.

Прибыль банков Украины в январе-октябре 2013 года составила 2,1 млрд грн, что на 1,7 млрд грн, или в 1,8 раза, меньше показателя за аналогичный период 2012 года в 3,8 млрд грн. В январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года доходы банков выросли на 9,1% – до 135,7 млрд грн, расходы – на 10,8%, до 133,6 млрд грн.