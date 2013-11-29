Дефицит госбюджета в январе-октябре вырос в 1,2 раза

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-октябре 2013 года составил 40,822 млрд грн, что в 1,2 раза больше также дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 33,203 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь-октябрь текущего года составил 37,094 млрд грн, что в 1,3 раза превышает дефицит за аналогичный период прошлого года в 29,184 млрд грн. Общий фонд госбюджета за этот период выполнен с дефицитом 43,866 млрд грн, что в 1,4 раза превышает показатель за январь-октябрь прошлого года, но в то же время на 2,242 млрд грн меньше бюджетной росписи на этот период.

За десять месяцев текущего года поступления в госбюджет Украины составили 278,678 млрд грн, что на 5,176 млрд грн, или 1,89% больше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за отчетный период составила 362,520 млрд грн, что на 8,835 млрд грн, или 2,50% больше показателя за январь-октябрь 2012 года. Против января-октября 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета в январе-октябре т.г. выросли на 10,818 млрд грн, или 4,69% - до 241,379 млрд грн.

Кассовые расходы госбюджета за десять месяцев 2013 года составили 318,303 млрд грн, что на 5,18%, или 15,672 млрд грн больше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за январь-октябрь т.г. составила 398,368 млрд грн, что на 5,17%, или 19,600 млрд грн больше показателя за январь-октябрь прошлого года. Против января-октября 2012 года кассовые расходы общего фонда госбюджета за 10 месяцев т.г. выросли на 9,04%, или 23,707 млрд грн - до 285,923 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2013 года составил 35,211 млрд грн, что в 1,4 раза больше также дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 24,378 млрд грн. Дефицит сводного бюджета Украины за этот период составил 33,828 млрд грн, что в 1,6 раза превышает дефицит за аналогичный период прошлого года. Общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом 38,745 млрд грн, что в 1,8 раза превышает показатель прошлого года, но в то же время на 5,496 млрд грн меньше бюджетной росписи на январь-сентябрь 2013 года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает усиление фискального давления в Украине и прогнозирует рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам текущего года.