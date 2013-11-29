ВВП Канады в третьем квартале вырос на 2,7%

Темпы роста экономики Канады продолжили увеличиваться, свидетельствуют данные национальной статистической службы, передают Вести.ru.

Рост ВВП по итогам III квартала составил 2,7%, что стало максимальным результатом за последние два года. Результаты оказались лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост показателя на 2,5%.

В предыдущем квартале увеличение ВВП было пересмотрено в сторону понижения - с 1,7% до 1,6%. В то же время необходимо отметить, что темпы роста потребительских расходов за отчетный период замедлились и составили 1,7% в пересчете на годовые темпы. Во II квартале рост составил 3%.

Согласно прогнозам Банка Канады по итогам IV квартала текущего года ВВП страны вырастет на 2,3%.