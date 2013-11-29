Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 0,9%

Годовая инфляция в 17 странах обращения единой европейской валюты в ноябре, по предварительной оценке, ускорилась до 0,9% с 0,7% в октябре, следует из данных европейского статистического агентства Евростат, сообщает Прайм.

Аналитики ожидали, что показатель составит 0,8%.

Уровень инфляции в 0,9% - это значительно ниже целевого значения Центрального банка, которое находится на уровне чуть менее 2%. В связи с этим повышаются шансы на дополнительное смягчение денежно-кредитной политики.

Напомним, ЕЦБ снизил ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня на фоне продолжающегося замедления темпов инфляции в еврозоне - до 0,25% с 0,5%.

Как сообщал УНИАН, годовые темпы роста потребительских цен в еврозоне октябре упали до 0,7%, это самый низкий показатель с ноября 2009 г., а также он ниже сентябрьского уровня, когда инфляция составила 1,1%.

Базовая инфляция замедлилась до 0,8% в октябре.

ЕЦБ ожидает инфляцию на уровне 1,5% в этом году и 1,3% в 2014 г.

Экономика еврозоны выросла во II квартале 2013 г. на 0,3% в месячном выражении после продлившейся шесть кварталов рецессии - самой длительной в истории еврозоны.