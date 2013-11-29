Азарову после саммита стало понятно, что ЕС готов оказывать помощь Украине

Украина на саммите “Восточного партнерства” получила понимание того, что Европейский Союз готов оказывать помощь в разрешении проблем, мешающих подписанию Соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай Азаров заявил в интервью телеканалу “Украина”.

Он отметил, что Президент Виктор Янукович также имел возможность разъяснить свою позицию первым лицам Евросоюза, что, по мнению Азарова, является позитивом.

«ЕС, наверное, впервые на высоком уровне услышал о тех проблемах, которые у нас есть в стране. Мы получили понимание этих проблем и желание участвовать в оказании нам соответствующей помощи. Вот это позитивно, - сказал Азаров.

Как известно, сегодня, 29 ноября, в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

В то же время, участники саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе приняли совместную декларацию, в которой отмечается “беспрецедентная общественная поддержка” политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Евросоюзом.

“ЕС и Украина заявляют о своей верности подписанию этого соглашения на основе решительных действий, значительного прогресса в трех сферах, о которых было заявлено на саммите Украина-ЕС в 2013 году. К настоящему времени уже значительный прогресс был достигнут”, - отмечается в документе.