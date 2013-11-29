Просроченная задолженность по банковским кредитам выросла на 2,9%

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем вырос на 2,9%, или на 2,134 млрд грн, - до 76,815 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, по итогам января-октября по сравнению с началом года рост просроченной задолженности составил 5,92%, или 4,295 млрд грн.

Согласно сообщению, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в октябре текущего года по сравнению с сентябрем выросла на 0,17 п.п. - до 8,84%. По итогам января-октября по сравнению с началом года рост просроченной задолженности составил 5,92%, или 4,295 млрд грн.

По информации Нацбанка, в октябре банки нарастили объем предоставленных кредитов на 0,90%, или 7,767 млрд грн, - до 868,507 млрд грн. Рост кредитования субъектов хозяйствования составил 1,07%, или 6,969 млрд грн - до 659,193 млрд грн, в то время как объемы кредитования физических лиц выросли на 0,46%, или 775 млн грн - до 167,442 млрд грн. За месяц банки нарастили объемы долгосрочных кредитов на 1,24%, или 4,977 млрд грн - до 406,744 млрд грн. В октябре банки сократили вложения в ценные бумаги на 0,44%, или 568 млн грн - до 127,327 млрд грн. Объем резервов под активные операции за месяц вырос на 0,44%, или 594 млн грн - до 136,684 млрд грн.

Обязательства банков в октябре выросли на 0,76%, или 8 млрд грн - до 1,062 трлн грн, при этом средства юридических лиц снизились на 1,85%, или 4,062 млрд грн, - до 215,931 млрд грн (из них срочные - 92,255 млрд грн), средства физлиц - выросли на 1,50%, или 6,338 млрд грн - до 428,819 млрд грн (из них срочные - 341,375 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в сентябре 2013 года по сравнению с августом сократился на 0,8%, или на 601 млн грн - до 74,681 млрд грн, по итогам января-сентября по сравнению с началом года рост просроченной задолженности составил 2,98%, или 2,161 млрд грн.

В 2012 году объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.