Доля иностранного капитала в банковской системе Украины сократилась до 33,7%

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в октябре текущего года сократилась по сравнению с сентябрем на 0,5 п.п. - до 33,7%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, по итогам января-октября т.г. доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 5,8 п.п. по сравнению с началом года. Количество банков с иностранным капиталом сократилось на 1 банк, и на 1 октября текущего года составило 50, количество банков со 100% иностранным капиталом не изменилось и составляет 21, общее количество зарегистрированных банков также не изменилось и составляет 183.

Уплаченный зарегистрированный уставный капитал банков Украины в октябре 2013 года вырос на 1,38%, или на 2,495 млрд грн, - до 183,463 млрд грн, при этом за январь-октябрь по сравнению с началом года рост составил 4,71%, или 8,259 млрд грн. Регулятивный капитал банков в октябре вырос на 0,8%, или на 1,53 млрд грн, - до 191,317 млрд грн, за январь-октябрь рост составил 6,93%, или 12,408 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в сентябре текущего года вернулась к росту после падения три месяца подряд и по сравнению с августом выросла на 0,4 п.п. - до 34,2%.

В 2012 году доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.