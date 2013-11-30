Агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Греции

Международное агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Греции на два пункта до Caa3, прогноз стабильный. Такая информация была опубликована в пятницу на интернет-портале рейтингового агентства, передает ИТАР-ТАСС.

Признаки улучшения экономической ситуации в стране Moody's видит в выравнивании бюджетного баланса, улучшении среднесрочных экономических прогнозов, а также в значительном сокращении долгового бремени.

Повышение прогноза последовало после сделанного в пятницу заявления греческого министра финансов Янниса Стурнараса о практически достигнутом соглашении с "тройкой кредиторов" (ЕС, Европейский центробанк и МВФ) о получении очередного кредитного транша в 1 млрд евро.

Уровень безработицы в Греции на середину ноября достиг 27,9% трудоспособного населения, 58,8% юношей и девушек в возрасте от 15 до 24 лет не имеют работы. Почти каждый третий житель Греции не имеет работы, и перспективы улучшения ситуации пока нет.

Меры жесткой экономии, осуществляемые в обмен на кредиты ЕС и Международного валютного фонда (МВФ), привели к сокращению доходов населения, уменьшению потребительского спроса, увольнениям, закрытию в общей сложности около 100 тыс. магазинов, торговых фирм и небольших предприятий.

Греческие профсоюзы полагают, что снижения безработицы не будет еще долго. По данным ежегодного исследования, проведенного профильным центром Всеобщей конфедерации труда Греции, уровень безработицы достигнет 29-30% в конце 2013 года и 31,5% в 2014 году. Это, по мнению профобъединения частного сектора, вернет страну к ситуации, которая существовала в 1961 году, когда Греция была развивающимся государством с сильной тенденцией среди населения к эмиграции.

Ситуация с безработицей привела к тому, что в стране появились десятки благотворительных организаций, помогающих пострадавшим от кризиса. Они ведут широкую деятельность, от раздачи бесплатных обедов и лекарств до проведения мероприятий, разъясняющих людям, как вести более экологичный и экономически эффективный образ жизни. Людям показывают мастер-классы по изготовлению на дому разной продукции, включая стиральный порошок и мыло.