Рост ВВП Польши превзошел прогнозы

Рост ВВП Польши увеличивается третий квартал подряд благодаря росту экспорта и оживлению потребительских расходов, сообщают Вести.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

Согласно окончательным данным Центрального статистического управления страны ВВП Польши в III квартале вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В апреле-июне рост составил 0,9%. Поквартальный рост ускорился с 0,4% до 0,6%.

В связи с позитивными статданными аналитики повысили прогноз роста экономики Польши на текущий год до 2%.

Рост ВВП страны произошел в первую очередь благодаря повышению внутреннего спроса в Польше. Показатель увеличился в минувшем квартале впервые с начала 2012 г., подъем составил 0,5%. Рост потребительских расходов вырос до 1% в III квартале по сравнению с тем же периодом годом ранее. Экспорта повысился с 3,2% до 6,4%.

Новый министр финансов Польши Матеуш Щурек прогнозирует рост экономики в 3% в 2014 г.

Ранее в ноябре Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП Польши в этом году с 1,1% до 1,3%, в 2014 г. - до 2,5%, в 2015 г. - до 2,9%.