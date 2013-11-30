Экономика Индии в июле-сентябре выросла на 4,8%

Рост ВВП Индии остается ниже целевых 5% четвертый квартал подряд на фоне высокой базовой процентной ставки. Об этом сообщают Вести.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

В III квартале этого года индийская экономика выросла на 4,8% по сравнению с тем же кварталом 2012 г. Во II квартале ВВП Индии увеличился на 4,4%.

Аналитики ожидали подъема на уровне 4,6%.

За последний фингод экономика Индии увеличилась на 5%, тогда как средний 10-летний показатель находится на уровне около 8%.

Третья по величине экономика страдает от повышенной базовой процентной ставки, размер которой на текущий момент составляет 7,75%. Данная мера призвана сдержать инфляцию. Стоит отметить, что аналитики ожидают увеличения ставки до 8,5% в будущем году.

С начала года рупия упала более чем на 12%, что позитивно сказалось на промышленном производстве, нацеленном на экспорт.