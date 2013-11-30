S&P сохранило кредитный рейтинг Китая

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинг АА— для китайских долгосрочных суверенных заимствований, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Синьхуа».

Прогноз по ним выставлен стабильный.

S&P также сохранило рейтинг А-1+ для китайских краткосрочных заимствований.

Агентство сообщило, что рейтинги отразили сильный рост потенциала китайской экономики, сильное положение по внешним активам и довольно устойчивое финансовое состояние КНР.

S&P считает, что экономическое и политическое развитие Китая в следующие два-три года, вероятно, позволит сохранить текущий кредитный рейтинг, поскольку структурные экономические реформы позволят снизить риски в финансовом секторе.

Тем не менее S&P предупредило, что рейтинг может понизиться, если реформы будут нерешительными.

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