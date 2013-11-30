За отказ от евроинтеграции Россия предложила Украине 15 млрд долл.

Россия предложила Украине финансовую компенсацию за отказ от сближения с Евросоюзом, однако, по данным ZN.UA, предложенная сумма меньше фигурирующих в украинских СМИ 20 млрд долларов.

По информации российских источников издания, речь идет о 15 миллиардах, из которых лишь часть – до одной трети может быть выдана российскими банками в качестве кредита украинскому государству.

Остальная часть суммы – это закрытие либо, что вероятнее, реструктуризация уже имеющихся украинских долгов и приватизация ряда стратегических объектов Россией.

Однако такая приватизация будет предполагать долевое участие "правильных" украинских совладельцев. Поэтому можно ожидать, что при переходе в частные руки, Одесский припортовый со своим аммиакопроводом, "Южмаш" со своим КБ, и "Турбоатом", пополнят не только украинскую казну, но и частные карманы.

Однако, очевидно, что лишь отказом от ассоциации с ЕС Янукович от Кремля не отделается. Москва устами чиновника Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ранее уже дала понять, что "полегчает" Украине только после вступления в Таможенный союз.

Напомним, лидер фракции "Батьківщина" Арсений Яценюк ранее заявил, что президент Украины Виктор Янукович "выторговал" у России "якобы снижение цены на газ" и 20 млрд долл., "половину из которых украдут, а половину потратят на фальсификацию президентских выборов-2015.

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