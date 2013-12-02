Проект госбюджета-2014 пока не подготовлен из-за неясности цены газа - Азаров
08:25, 02 декабря 2013Финансы
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Проект госбюджета на 2014 год еще не подготовлен, поскольку пока не ясно, какой будет цена газа, закупаемого у Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью телеканалу «Интер», отвечая на вопрос, понятно ли, какой будет цена газа, и почему нет проекта госбюджета.
«Нет (не понятна – УНИАН), поэтому и бюджета еще нет», - сказал Азаров.
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