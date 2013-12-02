ЕС может ввести адресные санкции против виновных в разгоне Евромайдана

ЕС может ввести адресные санкции против "конкретных лиц, виновных в применении силы в Киеве".

Об этом сообщил в комментарии ИТАР-ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

"Ситуация в Украине - напряженная и волнующая, - заявил дипломат. - Страны ЕС с тревогой наблюдают за происходящим. Власти не должны допускать чрезмерного применения силы против граждан, которые выражают свою позицию на улицах столицы".

По его словам, ситуацию в Украине "в ближайшее время" рассмотрят постоянные представители 28 стран ЕС в Брюсселе.

"Евросоюз занимает нейтральную позицию, но считает, что ответственные за чрезмерное применение силы должны понести наказание. Если этого не сделает руководство страны, у Евросоюза есть свои средства, включая возможность введения запрета на въезд в европейские государства", - указал дипломат.

В то же время он отметил, что "на данном этапе проекта санкций против Украины еще не существует".

"Все будет зависеть от развития ситуации в этой стране в ближайшие дни", - добавил он.

На вопрос, как именно Евросоюз намерен определить "конкретных лиц, виновных в чрезмерном применении силы", дипломат ответил, что "говорить об этом пока преждевременно".

В минувшие выходные руководство ЕС и НАТО выступило с серией заявлений с осуждением "чрезмерного применения силы при разгоне демонстраций в Киеве".

Власти и оппозиция в Украине должны "немедленно приступить к диалогу", заявил еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле.

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