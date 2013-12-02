Золото за ноябрь подешевело на 6,5% - максимальный месячный спад с июня

Стоимость золота упала за ноябрь на 6,5%, что является самым большим месячным снижением котировок драгметалла с июня (12,2%), однако к концу торгов пятницы выросла на 1%.

К закрытию короткой торговой сессии после Дня благодарения в США февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 12,5 доллара - до 1250,40 доллара за тройскую унцию, передает ПРАЙМ.

Кроме того, максимальный месячный спад с июня продемонстрировала цена серебра - за ноябрь металл подешевел на 10%.

По мнению аналитиков, в целом, тенденции для золота остаются негативные. Сильный доллар, продолжающиеся продажи металла со стороны ETF-фондов и глобальные экономические данные будут оказывать давление на цену золота.

Как сообщал УНИАН, мировой спрос на золото во 2-м квартале 2013 года снизился на 12% - до 856 тонн (27,5 млн унций) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В стоимостном выражении спрос составил 39 млрд долларов.

Ювелирный спрос вырос на 37%, до 576 тонн - на 26,2 млрд долларов, инвестиционный спрос - снизился на 63%, до 105,4 тонны - на 4,8 млрд долларов.

Центральные банки во 2-м квартале снизили покупку золота на 57% - до 71 тонны, на 3,2 млрд долларов.

При этом добыча золота во 2-м квартале увеличилась на 4%, до 732 тонн, переработка снизилась на 21%.

Золото, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. Цены на этот драгметалл растут уже 12 лет подряд. Вместе с тем в 2012 году рост оказался минимальным за последние четыре года - 7%.

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