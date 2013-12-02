Азаров настаивает, что Украине от ЕС нужно минимум 150-160 млрд евро

Европейский Союз согласился вести переговоры о предоставлении Украине финансовой помощи для модернизации экономики под стандарты, действующие в ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телеканалу «Интер».

«К сожалению, вопрос реально о помощи стал обсуждаться только в последние дни. Вот только сейчас. И сейчас мы услышали предложение – давайте рассмотрим. Так, прекрасно. Это тоже позитив этого саммита», - заявил Азаров.

При этом премьер отметил, что сумма средств, необходимых Украине на модернизацию в размере до 160 евро на 10 лет, является результатом минимальной оценки.

«Хихикали там над цифрой 150-160 миллиардов евро, которые нужны Украине. Это минимальная оценка, кстати», - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

В то же время, участники саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе приняли совместную декларацию, в которой отмечается “беспрецедентная общественная поддержка” политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Евросоюзом.