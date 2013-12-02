Доллар обновил максимум к иене за последние шесть месяцев

Курс доллара к мировым валютам вырос к концу торгов пятницы и обновил максимально высокую отметку к иене за последние шесть месяцев.

К концу сессии курс доллара к иене вырос до 102,43 иены за доллар со 102,31 иены за доллар в конце предыдущих торгов.

Курс доллара к евро вырос до 1,3592 доллара за евро с 1,3605 доллара за евро днем ранее.

Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) опустился незначительно, на 0,02%, - до 80,66 пункта.

Курс доллара к иене вырос на фоне предварительной статистики по промышленному производству в Японии. В октябре рост производства составил 0,5% в месячном исчислении и 4,7% - в годовом. При этом эксперты предполагали увеличение объемов производства на 2% и 6,3%, соответственно, передает ПРАЙМ.

Укрепление позиций доллара к евро было связано со слабыми данными по розничным продажам в Германии за октябрь. Объем продаж уменьшился на 0,8% по сравнению с сентябрем и на 0,2% в годовом выражении. Аналитики предполагали рост на 0,5% и 1,4%, соответственно.

В то же время ограничило увеличение курса доллара начало сезона распродаж ритейлеров, поддержавшее позитив на фондовом рынке.