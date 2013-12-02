Управление Миндоходов в Киеве аннулировало 6,6 тыс. свидетельств плательщика НДС

С начала года Главное управление Министерства доходов и сборов Украины аннулировало около 6,6 тыс. свидетельств столичных плательщиков налога на добавленную стоимость, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"С начала года в Киеве аннулировано 6567 свидетельств плательщика НДС", - говорится в сообщении.

Специалисты столичного управления Миндоходов напомнили, что регистрация налогоплательщиков действует до даты аннулирования регистрации плательщика налога, которая проводится путем исключения из реестра налогоплательщиков.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ГУ Миндоходов в Киеве за 9 месяцев 2013 года выдали предпринимателям столицы 12,2 тыс. свидетельств плательщика НДС, что на 62% больше показателя января-сентября 2012 года.