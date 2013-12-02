Профицит платежного баланса Украины составил 1,1 млрд долл.

Профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в январе-октябре текущего года составил 1,1 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года платежный баланс был сведен с дефицитом 2,8 млрд долл., сообщается на сайте Нацбанка.

По информации НБУ, в октябре сводный платежный баланс пятый месяц подряд сведен с процифитом, который за месяц составил 0,5 млрд долл., что в 4 раза меньше дефицита в 2 млрд долл. в октябре прошлого года. В то же время, с начала текущего года сводный платежный баланс остался положительным, сальдо составило 1,1 млрд долл., в то время как за аналогичный период 2012 года дефицит составлял 2,8 млрд долл.

Дефицит текущего счета в октябре почти не изменился по сравнению с октябрем предыдущего года и составил 1,9 млрд долл., в целом за 10 месяцев он составил 12,3 млрд долл. по сравнению с 11,4 млрд долл. в 2012 году. Экспорт товаров в октябре составил 5,7 млрд долл., что на 10,6% меньше по сравнению с октябрем 2012 года. Так объемы экспорта продукции АПК сократились на 9% из-за снижения цен вследствие высокого мирового урожая. Экспорт продукции машиностроения снизился на 27,8% из-за снижения в 2 раза поставок железнодорожных вагонов в Россию вследствие насыщения данного рынка этим товаром. Сокращение поставок химической продукции на 31,1% обусловлено снижением экспорта удобрений (в 6 раз) из-за переориентации одного из основных производителей удобрений на удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Одновременно, возобновление деловой активности на Ближнем Востоке способствовало увеличению поставок черных металлов (на 5,4%).

Снижение импорта товаров на 2,7% по сравнению с октябрем 2012 года - до 8,0 млрд долл. обусловлено сокращением неэнергетического импорта (на 5,8%) по сравнению с октябрем 2012 года. Второй месяц подряд после введения утилизационного сбора сокращаются поставки легковых автомобилей (на 20,4%), вследствие чего импорт продукции машиностроения снизился на 16%. Импорт химической промышленности сократился на 9,8% в связи с уменьшением поставок фармацевтической продукции. Рост энергетического импорта произошел за счет роста физических объемов импорта газа (на 14,7%) и увеличения поставок нефти (в 4,3 раза) после возобновления работы Одесского НПЗ.

По информации Нацбанка, сальдо по капитальному и финансовому счету в октябре т.г. было положительным и составило 1,4 млрд долл. по сравнению с дефицитом 194 млн долл. в октябре 2012 года, что обусловлено формированием положительного сальдо по статье "торговые кредиты", а также снижением оттока наличной валюты вне банков (в 6,7 раза). С начала года положительное сальдо капитального и финансового счета составило 13,4 млрд долл. (за 10 месяцев 2012 года - 8,6 млрд долл.)

В октябре второй месяц подряд объемы возврата кредитов прямого инвестора в реальном секторе превысили приток акционерного капитала, в связи с чем отрицательное сальдо по прямым иностранным инвестициям составляло 82 млн долл. За январь-октябрь т.г. положительное сальдо по прямым иностранным инвестициям составляло 2,4 млрд долл. Положительное сальдо по кредитам и облигациям в октябре в размере 222 млн долл. было сформировано благодаря чистому притоку долгового капитала в реальный сектор на 215 млн долл., в то время как объемы новых привлечений по кредитам и облигациям сектора общегосударственного управления и банковского сектора почти равнялись уровню текущих выплат.

В октябре 2013 года прирост наличной валюты вне банков составил 241 млн долл., что в 6,7 раза ниже по сравнению с октябрем 2012 года. За десять месяцев отток наличной валюты вне банков составил 2 млрд долл., что в 3,2 раза меньше, чем в предыдущем году. В октябре было совершено плановое погашение кредита МВФ на 651 млн долл., в результате по состоянию на 1 ноября объемы международных резервов составляли 20,6 млрд долл., что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 2,5 месяцев.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины в январе-сентябре текущего года составил 1,5 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года платежный баланс был сведен с дефицитом 0,8 млрд долл., при этом в сентябре платежный баланс четвертый месяц подряд был сведен с дефицитом, который за месяц составил 0,1 млрд долл.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом - до 4,174 млрд долл.