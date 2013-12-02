Остаток средств на едином счете Госказначейства вырос в 3 раза

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в ноябре 2013 года вырос в 3 раза - до 1,2 млрд грн, по сравнению с октябрем 2013 г., когда остаток снизился до 410 млн грн - минимального уровня с начала текущего года, сообщается на сайте Госказначейства.

Согласно сообщению, в годовом выражении в ноябре 2013 года по сравнению с ноябрем прошлого года остаток средств на едином счете Госказначейства снизился в 7,4 раза, или на 7,636 млрд грн, с начала года остаток вырос в 8,9 раза.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в октябре 2013 года снизился до минимального уровня с начала текущего года - 410 млн грн, что в 10 раз меньше показателя на начало предыдущего месяца, в 4 раза меньше показателя на аналогичную дату 2012 года и на 10,5% меньше остатка на начало 2013 года, который ранее был минимальным показателем в текущем году.

По информации Госказначейства, объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется. Рост происходит во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, снижение - во время пиковых нагрузок по расходам.