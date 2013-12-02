Миндоходов работает в штатном режиме

Коллектив Министерства доходов и сборов работает в штатном режиме, несмотря на масштабные акции протеста в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Мы не имеем никакого морального права поставить под угрозу обеспечение стабильных поступлений для финансирования работы государства, местных общин. Это наша ответственность перед обществом. Наши действия должны быть максимально открытыми и прозрачными. Министерство было и остается вне политики», - цитирует пресс-служба главу министерства Александра Клименко.

Министр также подчеркнул, что Миндоходов продолжает в полном объеме выполнять свои функции по администрированию налогов, сборов и таможенных платежей. Клименко поручил обеспечить работу всех сервисных центров, таможенных пунктов и структурных подразделений министерства в штатном режиме, чтобы «граждане и бизнес могли беспрепятственно реализовать свои гражданские обязанности и права».

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС. 29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. В Украине с 21 ноября проходят массовые акции протеста граждан, требующих евроинтеграции Украины.

После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве, акции протеста по всей стране возобновились и усилились. Сотни тысяч возмущенных граждан вышли на улицы столицы и других городов 1 декабря. 1 декабря в Украине прошла самая массовая в истории акция гражданского протеста, участие в которой только в Киеве приняли более полумиллиона человек.

Протест продолжается.