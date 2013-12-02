«УниКредит Банк» присоединится к «Укрсоцбанку»

Собрание акционеров утвердило договор о присоединении «УниКредит Банка» к «Укрсоцбанку» и передаточный акт, закрепивший переход имущества, имущественных прав и обязанностей, активов и капитала одного банка к другому, сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров 2 декабря 2013 года.

Также сообщается, что акционеры «Укрсоцбанка» увеличивают уставный капитал банка на 653,508 млн грн, или на 36,1%, - до 2,463 млрд грн, путем выпуска 6 535 076 700 штук акций номинальной стоимостью 0,10 грн с целью конвертации простых именных акций «УниКредит Банка».

По информации банка, в ходе объединения банков простые акции "УниКредит Банка" конвертируются в простые акции "Укрсоцбанка" дополнительной эмиссии, при этом конвертация должна быть проведена по номинальной стоимости, а коэффициент конвертации составит «10».

Как сообщал УНИАН, акционеры «Укрсоцбанка» утвердили стратегическое решение о присоединении "УниКредит Банка" к "Укрсоцбанку" путем реорганизации "УниКредит Банка". Все формальности по реорганизации планируется завершить во втором квартале 2014 года.

Один из крупнейших в Польше банков Pekao продал 100% акций принадлежащего ему в Украине UniCredit Bank своему главному акционеру, итальянской группе UniCredit.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков.

«УниКредит Банк» (ранее - банк «Пекао», г. Луцк) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупных банков.

Банки входят в состав международной финансовой группы UniCredit Group, Италия. До конца этого года запланировано их слияние и завершение перехода на единый баланс.