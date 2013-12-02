Межбанк понедельника: закрытие торгов - 8,2270/8,2415 грн/долл.

В понедельник, 2 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2270/8,2415 грн/долл. по сравнению с 8,2345/8,2415 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,1525/11,1645 грн/евро с 11,1555/11,1710 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2479/0,2484 грн/рубль по сравнению с 0,2484/0,2490 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,1610 (-0,0040).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3600/02, а к 15:00 упали до 1,3542/1,3544.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 ноября, к закрытию торгов на межбанке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2260/8,2320 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,1950/11,2090 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2480/0,2485 грн/рубль.