Нацбанк не вводил никаких ограничений на кредитном и валютном рынках - Соркин

Национальный банк Украины не вводил никаких ограничительных мер на денежно-кредитном и валютном рынках, сообщил глава НБУ Игорь Соркин в обращении, размещенном на сайте регулятора.

«Национальный банк Украины не вводил никаких ограничительных мер на денежно-кредитном и валютном рынках», - сказал Соркин.

«Более того, Нацбанк в случае необходимости готов увеличить свое участие во всех сегментах денежно-кредитного рынка для обеспечения равновесия и нивелирования всех рисков», - добавил глава НБУ и отметил, что территориально-разветвленная система Нацбанка позволяет это сделать.

По словам Соркина, банки Украины неоднократно доказывали свою способность работать в любых условиях, и согласованная позиция Национального банка и банковской системы всегда была залогом экономического роста страны.

«Призываю всех быть уверенными в работе банковской системы и сохранности собственных сбережений», - отметил глава НБУ. По его словам, сегодня в украинском обществе нет никого, кто был бы заинтересован в дестабилизации экономической ситуации.

«Со своей стороны Нацбанк как регулятор банковского рынка был и всегда будет оставаться на страже интересов экономики Украины и ее граждан», - резюмировал Соркин.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ряде интернет-изданий появилась информация о решении правления Нацбанка от 2 декабря №6565 «Об ограничении оборота денежных средств в особый период в целях сокращения и ограничения негативных последствий массового оттока средств из оборота банковской системы», которая впоследствии была опровергнута пресс-службой Нацбанка как недостоверная.