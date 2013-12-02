Нацбанк вышел на рынок с интервенциями и предлагает доллар по 8,15 грн/долл - источник

Национальный банк Украины сегодня вышел на межбанковский валютный рынок с интервенциями, предлагая доллар по курсу 8,15 грн/долл. при рыночном курсе 8,24 грн/долл, сообщил УНИАН участник рынка.

«Сегодня НБУ объявил интервенции по 8,15, что ниже текущего рыночного курса в 8,24», - сказал собеседник агентства.

По его словам, таким образом Нацбанк сохраняет стабильность на межбанковском валютном рынке.

«НБУ и госбанки будут делать все возможное, чтобы сохранить стабильность курса и не допустить существенного оттока банковских вкладов», - добавил собеседник.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в октябре продолжил практику валютных интервенций, которую регулятор возобновил в сентябре после 4-месячного перерыва, и направил на поддержку гривни 297 млн долл. (в эквиваленте), что вдвое меньше предыдущего месяца.

Сегодня глава Нацбанка Игорь Соркин заявил, что в случае необходимости регулятор готов увеличить свое участие во всех сегментах денежно-кредитного рынка для обеспечения равновесия и нивелирования всех рисков.

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