ПУМБ, "Фидобанк" и "Укрсоцбанк " пополнили список первичных дилеров ОВГЗ Минфина

"Первый Украинский Международный Банк", "Фидобанк" и "Укрсоцбанк " получили статус первичных дилеров облигаций внутреннего госзайма по результатам проведенного конкурса среди банков, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, банки получили право заключить договор о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг. «Фидобанк» вошел в состав первичных дилеров вместо поглощенного им «Эрсте Банка», и таким образом количество дилеров увеличилось до 18. Помимо указанных банков, в перечень первичных дилеров Минфина входят «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «ВТБ Банк», «Укргазбанк», «Сбербанк России», «УкрСиббанк», «ИНГ Банк Украина», «Райффайзен Банк Аваль», «УниКредит Банк», «Ситибанк», «Дельта Банк», банк «Надра», «ОТП Банк», банк «Хрещатик», «Универсал Банк».

Как сообщал УНИАН, в августе т.г. Кабмин постановлением №529 отменил ограничение количества первичных дилеров на рынке ОВГЗ, в то время как ранее в перечень дилеров могли входить не более 16 банков.

В ноябре Минфин сообщил о намерениях обеспечить финансирование бюджетного дефицита за счет расширения перечня первичных дилеров и предложения новых инструментов на рынке облигаций внутреннего госзайма.

С ноября текущего года Минфин начал размещение краткосрочных гособлигаций сроком обращения 21 и 28 дней для эффективного управления госдолгом и ликвидностью единого казначейского счета, а также возобновил размещение облигаций, индексированных на валютный курс, в то время как в июне-сентябре текущего года размещение таких облигаций не проводилось.

По состоянию на 2 ноября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 241,432 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 140,911 млрд грн, в собственности банков - 77,434 млрд грн, нерезидентов - 9,009 млрд грн.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в ноябре 2013 года вырос в 3 раза - до 1,2 млрд грн, по сравнению с октябрем 2013 г., когда остаток снизился до 410 млн грн - минимального уровня с начала текущего года.