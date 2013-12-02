Азаров назвал условия, при которых он готов продолжить переговоры с МВФ

Украина готова продолжить переговоры с Международным валютным фондом после смягчения условий предоставления кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе встречи с послами европейских стран и США, которая проходит в Киеве.

«Если это возможно, мы готовы возобновить переговоры с МВФ, но при условии достижения разумного компромисса, на который мы можем пойти исходя из сегодняшних социально-экономических условий», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда - планирует в середине декабря обсудить вопрос возобновления сотрудничества с Украиной, в том числе в части возможного предоставления финансирования по программе stand-by в объеме порядка 15 млрд долл.

С 17 по 28 октября в Украине работала техническая миссия МВФ, целью которой было проведение пост-мониторинга и консультации с властями по поводу оценки текущей экономической ситуации в Украине. По итогам работы миссии Фонд вышел с заявлением о том, что технические консультации с правительством Украины по вопросу дальнейшего сотрудничества будут продолжены.

21 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров проинформировал, что получил письмо от МВФ, в котором очерчены условия для дальнейшего сотрудничества. «Условия: повышение тарифов на газ и отопление для населения примерно на 40%; обязательства замораживания базовой заработной платы, минимальной заработной платы, общей номинальной заработной платы на текущем уровне; существенное сокращение расходов на бюджетные цели, снижение субсидий в энергетике; постепенное свертывание освобождение от НДС для сельского хозяйства и других отраслей и другие условия», - процитировал Азаров письмо от МВФ.

В интервью журналистам украинских телеканалов Президент Украины Виктор Янукович отметил, что требования Международного валютного фонда о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения неприемлемы.

Напомним, возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.