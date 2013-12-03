ЕС угрожает ведущим рейтинговым агентствам штрафами

Финансовые власти Европы могут оштрафовать три крупнейших рейтинговых агентства США – Fitch Ratings, Moody's и Standard & Poor's – за “нарушение несоблюдение стандартов” в процессе пересмотра суверенных кредитных рейтингов, сообщают Вести.ru.

Регулятор европейских финансовых рынков (European Securities and Markets Authority, ESMA) опубликовал пресс-релиз по итогам исследования деятельности и практики рейтинговых агентств, которое проводилось в период с февраля по октябрь 2013 г.

В докладе ESMA, в частности, утверждается, что Fitch Ratings, Moody's и Standard & Poor's “допускали нарушения положений о конфиденциальности, предоставляя информацию об изменении суверенных кредитных рейтингов третьим сторонам до их официальной публикации”.

Кроме того, регуляторы обвиняют рейтинговые агентства в возможном конфликте интересов, а также использовании “младших сотрудников при оценке кредитоспособности европейских государств”.

В самом докладе ESMA не говорится о возможности наказания рейтинговых агентств. Однако, по сообщению ряда СМИ, глава ESMA Стивен Майор в своем выступлении по итогам доклада заявил, что потенциальные санкции против рейтинговых агентств могут выражаться “в штрафах или отзывах лицензии”.