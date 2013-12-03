Курс доллара к иене установил очередной рекорд за 6 месяцев, обвал цены золота продолжился

Курс доллара к иене вырос в понедельник, 2 декабря, до максимальной отметки с мая текущего года на статистике по деловой активности в промышленности США.

К концу сессии курс доллара к иене вырос до 102,94 иены за доллар со 102,43 иены за доллар в конце предыдущих торгов.

Курс доллара к евро вырос до 1,3542 доллара за евро с 1,3592 доллара за евро днем ранее.

Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) возрос до 80,91 пункта с 80,66 пункта в пятницу, передает ПРАЙМ.

Индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США (ISM Manufacturing) в ноябре вырос до 57,3% с 56,4% в октябре при прогнозе снижения до 55%.

"Статистика из США превзошла ожидания, как и в любой другой стране за последние сутки. Больших движений на валютном рынке это не вызвало, но есть признаки того, что восстановление экономики, начавшееся в первом полугодии, продолжится", - считает глава по валютной стратегии BMO Capital Markets Грег Андерсон.

Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства в еврозоне, по окончательной оценке, вырос до 51,6 пункта в ноябре с 51,3 пункта в октябре и оказался лучше прогнозов на уровне 51,5 пункта. Тем не менее, курсу евро не удалось укрепить позиции по отношению к американской валюте.

Стоимость золота заметно сократилась к концу торгов понедельника на фоне статистики по деловой активности в США, поддержавшей рост курса доллара и усилившей ожидания сокращения стимулирования со стороны Федрезерва.

К закрытию торговой сессии февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 28,5 доллара, или 2,3%, - до 1221,90 доллара за тройскую унцию.

Как сообщал УНИАН, стоимость золота упала за ноябрь на 6,5%, что является самым большим месячным снижением котировок драгметалла с июня (12,2%).