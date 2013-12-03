Денежная база Японии выросла до самого высокого уровня в истории страны

Объем денежной базы в Японии вырос на конец ноября 2013 года до самого высокого уровня в национальной истории и превысило 191,6 трлн иен (почти 1,9 трлн долларов), сообщил центральный Банк Японии, который проводит агрессивную политику накачивания ликвидности в экономику для стимулирования конъюнктуры.

Денежная база в стране рекордно растет уже девять месяцев подряд, пишет ИТАР-ТАСС.

Это понятие включает в себя наличные в обороте и средства на текущих счетах частных финансовых компаний в центробанке. Накачивание денег в экономику он осуществляет путем покупки государственных облигаций и других ценных бумаг. Таким путем центробанк стремится вывести инфляцию в стране на уровень 2% в год, что призвано оживить конъюнктуру, дать толчок росту инвестиций и доходов населения. В течение примерно двух последних десятилетий главной проблемы экономики Японии была дефляция, которая приводила к свертыванию производства и спроса на товары.

Чтобы бороться с такой тенденцией, в апреле нынешнего года японский центробанк принял решение за два года удвоить денежную базу в стране. С этой целью он намерен ежегодно накачивать в экономику по 60-70 трлн иен (более 600-700 млрд долларов). К концу будущего года денежная база в Японии должна в результате выйти на уровень 270 трлн иен (около 2,7 трлн долларов). Однако пока остается открытым вопрос о том, удастся ли эти огромные средства превратить в частные инвестиции, которые приведут к росту экономики и повышению доходов населения.