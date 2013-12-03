Следственно-оперативные подразделения Миндоходов сократили контакты с бизнесом

Следственно-оперативные подразделения Министерства доходов и сборов Украины на сегодняшний день ориентируют свою деятельность на работу с базами данных и аналитически-информационными системами без фактического вмешательства в хозяйственную деятельность предпринимателей, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, по уголовным процессам, которые расследуют следователи органов Миндоходов, ни одно лицо не находится под стражей. Кроме того, с начала года по подозрению в совершении преступления задержано в 12 раз меньше человек, чем в прошлом году. При этом все задержанные были освобождены следователями-судьями в связи с внесением залога, общий размер которого в 6 раз превышает размер, внесенный за аналогичный период прошлого года.

Миндоходов также сообщило, что в этом году добровольное возмещение ущерба в процессах об уклонении от уплаты налогов увеличилось в 1,5 раза и почти на 20% увеличилось возмещение убытков по всем направленным в суд уголовным производствам.

Как сообщал УНИАН, летом 2013 года министерство утвердило пятилетнюю стратегию развития ведомства, в рамках которого Миндоходов должно ежегодно отчитываться о проделанной работе. Кроме того, стратегия предусматривает развитие налоговых и таможенных сервисов, налаживание партнерских отношений с бизнесом и потребителями, а также работу над созданием более эффективных способов борьбы с теневым сектором экономики.

Справка УНИАН. 24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ о создании Министерства доходов и сборов Украины на базе Государственной налоговой и Государственной таможенной службы. 18 марта 2013 года Президент подписал Положение о министерстве, возложив на него обязанность по администрированию налогов и сборов, включая единый социальный взнос, а также подчинив Миндоходов налоговую милицию.