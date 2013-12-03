Украина заняла 144 место по уровню коррупции – Transparency International

Украина заняла 144 место из 177 по Индексу восприятия коррупции, ежегодно формируемому специалистами международной организации Transparency International.

По данным Transparency International, которыми располагает УНИАН, наша страна остается в группе государств «повышенного риска» наряду с Камеруном, Ираном, Нигерией, Центральной Африканской республикой и Папуа Новой Гвинеей.

Причем, как отмечают в Transparency International, сохранение текущей политической нестабильности несет значительные риски дальнейшего ухудшения позиций Украины в Индексе восприятия коррупции.

«По показателям создания благоприятных условий для ведения бизнеса, Украина быстро теряет позиции, что остается тревожным сигналом. Государственные учреждения и чиновники все чаще требуют от бизнеса взяток… Украинский и иностранный бизнес готов кричать караул, поскольку проблемы деловых кругов не только не решаются, но и усугубляются», - отмечается в пресс-релизе Transparency International, текстом которого также располагает УНИАН. В частности наиболее серьезными проблемами для деловых кругов остаются монополизация бизнеса олигархическими кланами, невозможность долгосрочного планирования бизнеса, а также рост коррупции в разрешительной системе.

В этой связи Transparency International призвала руководство страны к выполнению уже существующих законов, предотвращению слияния бизнес-интересов, восстановлению обнародования информации о государственных закупках, а также к формированию «черного списка коррупционеров» с гарантией неотвратимости наказания за коррупционные деяния.

Индекс восприятия коррупции основывается на независимых опросах, участие в которых принимают международные финансовые и правозащитные эксперты, в том числе Азиатского и Африканского банков развития, Всемирного банка и международной организации Freedom House. Индекс выставляется по 100-бальной шкале, где 0 баллов означает наивысший уровень коррупции, а 100 баллов – ее отсутствие. Подавляющее большинство стран ограничиваются 50 баллами и менее. Вместе с тем, лидеры рейтинга – Дания и Новая Зеландия получили по 91 баллу из 100. Тройку худших сформировали Северная Корея, Афганистан и Сомали.