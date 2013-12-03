Украина выполнит все обязательства по внешним выплатам в срок - Колобов

Украина является надежным заемщиком и будет выполнять все свои обязательства по внешним выплатам в срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр финансов Юрий Колобов заявил в эфире телеканала «Рада».

«Украина является надежным заемщиком и будет выполнять свои обязательства вовремя и в срок. Мы постоянно находимся в диалоге с нашими инвесторами. Все, что запланировано по обслуживанию долга, является защищенными статьями и будет выполнено в полном объеме до конца года без проблем», - сказал Колобов.

Он подчеркнул, что все учреждения финансовой системы страны, а также Минфин работают в нормальном режиме.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина на сегодняшний день имеет достаточно средств на выплаты по внешним обязательствам.

«На внешние обязательства у нас средства уже готовы. Так, по секрету вам скажу. Мы их подготовили, потому что внешние обязательства у нас - вопрос очень серьезный и нам нужно платить», - сказал он.

По словам Президента, за два года объем платежей по внешним обязательствам для Украины составит 5,6 млрд долл.

«За два года мы должны заплатить 5,6 млрд долл. Международному валютному фонду. Я не говорю про другие небольшие выплаты. В следующем году у нас 3,7 млрд долл., а в этом году - 1,9 млрд», - сказал Янукович.

По оценкам экспертов, в 2014 году Украине потребуется 17,4 млрд долл. на выплаты по внешним обязательствам.