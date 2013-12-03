Азаров назвал мифической сумму компенсационных требований Украины к ЕС

Премьер-министр Украины Николай Азаров назвал мифической сумму компенсации «в десятки миллиардов», которую могла бы потребовать Украина от Европейского Союза в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе своего выступления в Верховной Раде.

«Мы нашим европейским партнерам сказали откровенно: давайте сядем за стол переговоров. Подумайте над тем, какую максимальную помощь вы можете оказать. Помогите нам с МВФ. Нам было отвечено… Конечно, речь не шла о каких-то мифических десятках миллиардов», - сказал Азаров.

При этом он уточнил, что ранее озвученная сумма необходимых компенсаций в объеме 165 млрд евро – это цена модернизации Украины. «Это цена модернизации, которую мы надеемся осуществить за счет, прежде всего, инвестиций», - отметил глава правительства.

При этом он еще раз заявил, что пауза в отношениях с ЕС – вынужденная. «В этих условиях мы должны были восстановить торговые отношения с Россией. Пауза вынужденная», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Причиной приостановки переговорного процесса, по мнению премьер-министра Николая Азарова, стала неготовность украинской экономики к внедрению всех технических регламентов ЕС. По оценкам премьера, на модернизацию производства в течение 10 лет понадобится 150-165 миллиардов евро.

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