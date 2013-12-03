«ОТП Банк» привлечет 1 млрд грн в результате размещения облигаций

«ОТП Банк» намерен привлечь 1 млрд грн в результате размещения именных процентных облигаций серий A, B, C, D, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, наблюдательный совет банка принял решение о выпуске облигаций 29 ноября. В рамках выпуска эмитент намерен разместить 250 тыс. штук облигаций каждой серии номинальной стоимостью 1 тыс. грн.

Первичное размещение будет проводиться на фондовой бирже Перспектива самостоятельно без привлечения андеррайтеров. Привлеченные средства эмитент намерен направить на финансирование проектов по кредитованию малого и среднего бизнеса.

Справка УНИАН. «OTП Банк» работает на рынке Украины с 1998 года и входит в группу крупных финансовых учреждений.

Прибыль банка в январе-сентябре 2013 года составила 96,333 млн грн, что в 27 раз больше показателя за аналогичный период 2012 года.

Венгерский OTP Bank владеет 100% акций банка.