ЕС согласен рассмотреть вопрос о компенсации Украине потерь от ассоциации - премьер

Европейский Союз согласен рассмотреть вопрос о предоставлении Украине компенсации потерь, которые могут возникнуть в торговле, в том числе с Россией, после подписания соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время выступления в Верховной Раде, которая рассматривала вопрос о недоверии правительству.

“Вчера в моем присутствии Президент Украины имел длительный телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Баррозу. Мы договорились, что мы продолжим переговоры об условиях заключения соглашения о зоне свободной торговли. Поверьте, в этом судьба Украины и ее будущее. И Еврокомиссия, и Евросоюз в целом согласен рассмотреть вопрос о финансовых компенсациях Украине. Нам же надо выжить в этой сложнейшей борьбе”, - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Причиной приостановки переговорного процесса, по словам премьер-министра Азарова, стала неготовность украинской экономики к внедрению всех технических регламентов ЕС. По оценкам премьера, на модернизацию производства в течение 10 лет понадобится 150-165 миллиардов евро.

24 ноября в интервью российскому Первому телеканалу Азаров назвал компенсацию в размере 1 млрд евро, которую Европейский Союз пообещал Украине для проведения модернизации производства для работы в условиях зоны свободной торговли с ЕС, «помощью нищему на паперти».

В то же время, по мнению европейского комиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле, озвученная Азаровым сумма в 150-165 миллиардов евро является спекулятивной.

Сегодня, 3 декабря, в ходе своего выступления в Верховной Раде Азаров назвал мифической сумму компенсации «в десятки миллиардов», которую могла бы потребовать Украина от Европейского Союза в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

При этом он уточнил, что ранее озвученная сумма необходимых компенсаций в объеме 165 млрд евро – это цена модернизации Украины. «Это цена модернизации, которую мы надеемся осуществить за счет, прежде всего, инвестиций», - отметил глава правительства.