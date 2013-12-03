Минэкономики России снова ухудшило прогнозы по развитию экономики страны

Инфляция в России в текущем году не уложится в прогноз 6,0 процента и составит 6,2 процента. Отток капитала, напротив, может вписаться в прогнозные $70 миллиардов и ограничиться $57 миллиардами, заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, пишет Reuters.

Сложившаяся тенденция ослабления рубля сохранится, сказал Улюкаев и понизил прогноз среднегодового курса на 2014 год до 33,9 с 33,4 рубля за $1.

"Это, прежде всего, происходит из-за корректировки счета текущих операций. Сальдо текущих операций остается положительным в 2014 году, но уменьшается. В этом году уменьшается до $31 миллиарда с $43 миллиардов по предыдущему прогнозу, а в 2014 году - до $21 миллиарда с $28 миллиардов", - сказал он.

"При том, что неизменные по следующему году ожидания по капитальному счету, а текущий счет меняется - это, безусловно, при той политике, которую проводит Банк России, должно означать ослабление курса рубля", - сказал министр.

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Оценки среднегодового курса рубля в 2015 и 2016 годах министерство понизило до 34,8 с 34,3 рублей и до 35,4 с 34,9 рублей соответственно.

В начале ноября Минэкономразвития уточнило долгосрочный прогноз развития экономики до 2030 года, в соответствии с которым средние темпы роста экономики не превысят 2,5 процента вместо планировавшихся 4,0 процентов. Новая версия среднесрочного прогноза на 2014-2016 годы, представленная Улюкаевым на Бали во вторник, является промежуточной.

"Это наше видение, которое мы сообщаем Минфину для большей ориентации. Формальное уточнение прогноза будет в апреле", - сказал министр.

Аналитики повторяют традиционную "мантру" об исчерпании модели роста и необходимости реформ, однако считают более реалистичной реакцией властей смягчение денежно-кредитной политики и рост заимствований.