Киевская межрегиональная таможня работает в штатном режиме - Миндоходов

Киевская межрегиональная таможня Министерства доходов и сборов Украины и Главное управление Миндоходов в Киеве работают в штатном режиме по графику, сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ Миндоходов в Киеве.

«У налогоплательщиков нет поводов для беспокойства», - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, ранее Миндоходов заявило о том, что коллектив министерства работает в штатном режиме, несмотря на масштабные акции протеста в Киеве, начавшиеся 21 ноября. Миндоходов продолжает в полном объеме выполнять свои функции по администрированию налогов, сборов и таможенных платежей. Министр Александр Клименко поручил обеспечить работу всех сервисных центров, таможенных пунктов и структурных подразделений министерства в штатном режиме, чтобы «граждане и бизнес могли беспрепятственно реализовать свои гражданские обязанности и права».